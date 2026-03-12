3.73 BYN
СК РФ установил, что теракт в "Крокусе" был совершен в интересах Украины
Автор:Редакция news.by
Военный суд вынес в Москве приговор преступникам, совершившим теракт в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл".
Четверо террористов приговорены к пожизненному заключению, еще четверо - к срокам от 19 до 22 лет. Приговоры вынесены четверым участникам теракта и 11 их пособникам. Однако шестеро преступников все еще остаются на свободе, а расследование обстоятельств теракта продолжается.
Как заявили в СК России, доподлинно установлено, что теракт был совершен в интересах действующего руководства Украины. Целью массового убийства являлась дестабилизация политической ситуации в России.
Напомним, что погибли в результате нападения на "Крокус Сити Холл" 149 человек, около 600 получили ранения. Теракт был совершен 22 марта 2024 года.