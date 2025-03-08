Скандальное задержание депутата в Польше - как это комментируют в мире

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7 марта 2025 года депутат от партии "Право и справедливость" (ПиС) и политик Дариуш Матецки был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности (АВБ). Ранее Дариуш Матецкий заявил, что не собирается бежать в Венгрию. По неофициальным данным, это связано с тем, что его жена также может быть замешана в этом деле. Действия службы и прокуратуры Дональда Туска становятся все более опасными для оппозиционных политиков. Задержание Матецкого может быть лишь прелюдией к более масштабным действиям, направленным на устранение политических оппонентов со стороны правящей коалиции.

В Польше приближаются президентские выборы, и кандидат от "Гражданской платформы" отнюдь не уверен в своей победе. Несмотря на его первое место в опросах, может оказаться, что голоса поляков, недовольных правительством, которых становится все больше и больше, сосредоточатся на его конкуренте во втором туре.

Политику из ПиС предстоит выслушать ряд обвинений, связанных, в частности, с нарушениями в работе Фонда правосудия. Генеральный прокурор объявил, что депутату будут предъявлены обвинения, в частности, в совершении действий с целью получения финансовой и личной выгоды, в совершении действий, направленных на воспрепятствование установлению преступного происхождения платежных средств, в заключении двух фиктивных трудовых договоров с Государственным лесным информационным центром и Региональным управлением государственных лесов, а также в удостоверении неправды в документах, подтверждающих выполнение работ, которые на самом деле не были выполнены.

Пресс-секретарь генерального прокурора Анна Адамяк сообщила в пресс-релизе, что преступления, в которых подозревается Матецкий, характеризуются высокой степенью вреда и наказываются лишением свободы на срок до 10 лет. В то же время бывший министр юстиции Збигнев Зебро тоже под угрозой ареста.

Арест Матецкого прокомментировал известный американский журналист и блогер Марио Науфал. Он написал в X: "Учитывая, что ПиС находится в оппозиции, а правительство Туска все сильнее сжимает хватку, это дело может стать определяющим моментом для демократии и верховенства закона в Польше".

Обращает на себя внимание и способ, которым был задержан Матецкий. Задержание проводили сотрудники Агентства внутренней безопасности, а не полиции или Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). Автомобиль, в котором ехал Матецкий, остановили в центре Варшавы, перекрыв возможность дальнейшего движения (дорога была заблокирована автомобилями АВБ без опознавательных знаков), при этом использовались звуковые сигналы. Сотрудники АВБ с закрытыми масками лицами приказали Матецкому выйти из машины, проверив его на наличие угрозы применения оружия (крики "Покажи руки!"), и повели к своей машине.

Матецки придется выбирать между "короной" и арестом, который может закончиться большим тюремным сроком. В то же время статус свидетеля "короны" (так называется подозреваемый, согласившийся дать показания в качестве свидетеля в обмен на неприведение приговора в исполнение или на его снисхождение - прим. БЕЛТА) обеспечит Матецкому потенциальную безопасность, на которую он не сможет рассчитывать в случае ареста. В Польше нередки случаи, когда потенциальные свидетели различных скандалов совершают "самоубийство" в тюрьме.

Неудивительно, что Збигнев Зебро пришел в явный ужас от недавнего выступления Матецкого в парламенте. Действительно, связи Матецкого со Збигневом Зеброй и политиками из партии ПиС указывают на то, что дело вполне может получить продолжение.

В задачи АВБ, сотрудники которого задержали Матецкого, входит прежде всего контрразведка и борьба с терроризмом. В АВБ также есть отдел, занимающийся организованной преступностью и коррупцией, но эти задачи выполняются в основном параллельно с контрразведывательной деятельностью. Стандартные аресты по обвинению в коррупции производятся полицией или сотрудниками ЦАБ.

Это в теории, а на практике ситуация в спецслужбах, мягко говоря, неясна. Недавно глава ЦАБ Агнешка Квятковская-Гурдак подала в отставку после того, как дала показания специальной комиссии об использовании шпионского программного обеспечения "Пегас". Квятковская была назначена на эту должность в марте 2024 года с согласия Д. Туска, несмотря на сомнения относительно причастности Квятковской к использованию шпионской программы во время ее работы в представительстве ЦАБ в Быдгоще.

Не исключено, что в связи с утратой доверия правительства к ЦБА было решено привлечь к делу Агентство внутренней безопасности. Это означает, что правительство Туска не только теряет популярность среди населения, но и все меньше доверяет сотрудникам спецслужб и полиции.