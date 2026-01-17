3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
"Скучно служить": британские военные употребляют наркотики
Автор:Редакция news.by
Британская армия переживает крупнейший за последние годы скандал с наркотиками: в элитном подразделении Desert Rats 23 военнослужащих пойманы на употреблении запрещенных веществ - солдаты оправдывались банальной скукой.
Последний подобный инцидент произошел пять лет назад, когда 19 солдат Йоркширского полка провалили тесты на наркотики. Статистика следующая: за последние восемь лет из вооруженных сил Соединенного королевства в связи с употреблением наркотиков уволили около 7 тысяч человек.
Армия заявляет о политике нулевой терпимости, но в условиях острой нехватки личного состава некоторые нарушители отделываются предупреждением или профилактической беседой.