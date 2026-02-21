3.73 BYN
Словакия и Венгрия намерены объявить Киеву энергоблокаду
Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что в понедельник его страна прекратит поставлять Украине электроэнергию - это почти 50 % всего электричества, которое Киев закупает за рубежом. Кроме того, Словакия вместе с Венгрией намерены остановить продажу Украине дизельного топлива.
Будапешт и Братислава добиваются от Киева возобновления работы нефтепровода "Дружба", который украинцы, по их мнению, намеренно блокируют. Премьер Орбан жестко высказывается в адрес не только Киева, но и высших чиновников ЕС.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Их единственная надежда состоит в том, что они нанесут поражение России на территории Украины. После чего потребуют с поверженной России выплаты репарации и таким образом отобьют все свои затраты. Это трудно комментировать. Напомню лишь, что Наполеон и Гитлер уже пытались. Не получилось. А теперь, стало быть, Кайя Каллас решила попробовать".
Главная цель Киева в истории с "Дружбой" - добиться отказа Венгрии и Словакии от закупок российской нефти. Однако альтернативы ощутимо дороже и переход на нефть иного происхождения обойдется Будапешту и Братиславе в дополнительные миллиарды евро.