Словакия вслед за Венгрией заблокирует кредиты ЕС для Украины

"То, что позволил себе украинский президент Владимир Зеленский, когда начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану, выходит за все возможные красные линии. Я понимаю, в какой позиции оказался украинский президент, в нее его во многом загнали воинственно настроенные и одержимые противостоянием с Россией западные страны. Но это все равно не может служить оправданием. Наше решение прекратить поставки дизельного топлива и электроэнергии в Украину, а также решение Венгрии заблокировать военный кредит для Киева - это лишь логичное следствие необдуманного шага украинского президента, который остановил поставки нефти в Словакию и Венгрию".