Словакия вслед за Венгрией заблокирует кредиты ЕС для Украины
Не успел Владимир Зеленский закончить угрожать Виктору Орбану, как в нефтяные разборки вмешалась еще одна страна. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Братислава вслед за Венгрией заблокирует кредит ЕС для Украины, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".
При этом, по словам политика, Зеленский сам несет ответственность за нынешнее обострение отношений с рядом стран ЕС.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"То, что позволил себе украинский президент Владимир Зеленский, когда начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану, выходит за все возможные красные линии. Я понимаю, в какой позиции оказался украинский президент, в нее его во многом загнали воинственно настроенные и одержимые противостоянием с Россией западные страны. Но это все равно не может служить оправданием. Наше решение прекратить поставки дизельного топлива и электроэнергии в Украину, а также решение Венгрии заблокировать военный кредит для Киева - это лишь логичное следствие необдуманного шага украинского президента, который остановил поставки нефти в Словакию и Венгрию".
Более того, политик намерен через Еврокомиссию заставить Зеленского разрешить посещение мест с якобы поврежденным трубопроводом "Дружба". Фицо подчеркнул: снимки со спутников показывают, что с нефтепроводом все в порядке.