Словакия ввела двойные цены на дизель для борьбы с "топливным туризмом"

Словакия ввела на 30 дней специальные меры для борьбы с так называемым топливным туризмом, установив двойное ценообразование на автозаправочных станциях.

Более низкую цену за дизель будут платить словацкие автомобилисты, а для водителей с иностранными номерами будет применяться повышенный тариф. Такой шаг является частью комплекса чрезвычайных мер, принятых правительством страны на недавнем заседании.

Помимо повышения цен для иностранных автомобилистов в Словакии введено ограничение в 400 евро на заправку топливом.

В Еврокомисии уже заявили, что считают введение разных цен на дизель дискриминацией. Там пообещали предпринять необходимые шаги, чтобы страны ЕС не принимали односторонних мер в связи с энергетическим кризисом.

В Словении 26 марта состоится заседание Совета безопасности для обсуждения топливного кризиса в стране. Ранее власти ввели ограничения на закупку топлива для физических и юридических лиц.