Словения изучает возможность закупки нефти в России

Словения изучает возможность вернуться к закупкам российской нефти. Этот вопрос рассматривался на местном Совете безопасности, как сообщил лидер одной из местных парламентских фракций.

По его словам, большую часть энергоносителей Словения получала из Кувейта. Теперь этот маршрут блокирован, что настоятельно требует поиска новых источников нефти и газа. Российские энергоносители стали бы для Словении спасением, тем более что ЕС до конца года отложил запрет на закупку нефти у Москвы.