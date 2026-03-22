Словения временно ограничила закупки топлива на АЗС из-за дефицита

Словения ввела лимиты на покупку топлива на АЗС, из-за дефицита, связанного с войной в Иране. Премьер страны объявил об ограничении заправки на отдельных АЗС до 50 л в день для частных автомобилей и до 200 л для компаний и других приоритетных потребителей, таких как фермеры.