СМИ: 18 марта европейские эксперты посетят нефтепровод "Дружба"
Брюссель дал заднюю с обещаниями Киеву кредита в 90 млрд евро в обмен на запуск трубопровода "Дружба".
В изначальном совместном заявлении европейцев был абзац о том, что возможный запуск трубопровода "является необходимым шагом для продолжения дискуссии о финансовой поддержке Украины и 20-го пакета санкций против России". Но потом на всех брюссельских площадках этот фрагмент текста убрали. В новой версии ЕС "предложил Украине техническую и финансовую помощь в восстановлении поставок нефти, и Киев согласился".
Тем временем украинские СМИ сообщают, что европейские эксперты уже 18 марта посетят нефтепровод, чтобы оценить степень повреждений. При этом представители Словакии и Венгрии в миссии участие не примут, якобы с целью обеспечения непредвзятости.