СМИ: ЕС повышает климатический налог
Швейцарская газета "Нойе цюрхер цайтунг" пишет об очередной налоговой новации, которую вводит с начала 2026 года Евросоюз. В ЕС увеличивают сбор на выбросы углекислого газа: теперь за каждую тонну производители станут платить не 55, а 65 евро.
Рост налога на 17 % приведет к ощутимому росту себестоимости продукции сразу в нескольких отраслях: подорожает производство стали, цемента, удобрений и целого ряда других важных видов продукции. Европейская промышленность и без того проигрывает конкуренцию китайским производителям, вдобавок по ЕС нанесли сокрушительный удар тарифы, которые ввел Дональд Трамп.
Швейцарское издание называет климатическую политику ЕС "разрушительной", ведь она убивает промышленность, которая и без того переживает тяжелые времена.