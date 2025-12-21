СМИ: ЕС повышает климатический налог

Швейцарская газета "Нойе цюрхер цайтунг" пишет об очередной налоговой новации, которую вводит с начала 2026 года Евросоюз. В ЕС увеличивают сбор на выбросы углекислого газа: теперь за каждую тонну производители станут платить не 55, а 65 евро.

Рост налога на 17 % приведет к ощутимому росту себестоимости продукции сразу в нескольких отраслях: подорожает производство стали, цемента, удобрений и целого ряда других важных видов продукции. Европейская промышленность и без того проигрывает конкуренцию китайским производителям, вдобавок по ЕС нанесли сокрушительный удар тарифы, которые ввел Дональд Трамп.