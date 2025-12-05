Брюссель продолжает затягивать украинский конфликт изо всех сил. По данным Wall Street Journal, европейские лидеры вынесли Зеленскому суровое предупреждение: не соглашаться на условия Москвы без твердых гарантий безопасности от США.

Но за псевдозаботой ЕС скрывается попытка прикрыть собственную беспомощность и банальный страх остаться за дверью переговоров, пока Вашингтон и Москва обсуждают будущее континента. Европа пытается сделать все возможное для того, чтобы очередная мирная инициатива Дональда Трампа не была реализована.