Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

СМИ: На западе Тегерана прогремел мощный взрыв

СМИ: На западе Тегерана прогремел мощный взрыв

На западе Тегерана произошел мощный взрыв, предположительно, снаряд поразил ракетный арсенал иранской армии, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Hadath.

По его данным, вероятнее всего, один из выпущенных по Ирану снарядов попал в армейский склад с ракетами, расположенный в этом районе. Подробностей атаки по западной части столицы исламской республики пока не приводится.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

взрывИранвооруженный конфликт