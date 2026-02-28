3.75 BYN
СМИ: На западе Тегерана прогремел мощный взрыв
Автор:Редакция news.by
На западе Тегерана произошел мощный взрыв, предположительно, снаряд поразил ракетный арсенал иранской армии, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Hadath.
По его данным, вероятнее всего, один из выпущенных по Ирану снарядов попал в армейский склад с ракетами, расположенный в этом районе. Подробностей атаки по западной части столицы исламской республики пока не приводится.