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СМИ сообщили, что Трамп подпишет указ о выходе США из СПЧ ООН
Газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), пишет ТАСС.
Также американский лидер своим указом прекратит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).