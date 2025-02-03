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СМИ сообщили, что Трамп подпишет указ о выходе США из СПЧ ООН

СМИ сообщили, что Трамп подпишет указ о выходе США из СПЧ ООН

Газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), пишет ТАСС.

Также американский лидер своим указом прекратит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

СШАДональд Трамп