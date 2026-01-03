СМИ: США ударили по зданию парламента Венесуэлы

Утром 3 января США нанесли удары по Венесуэле. Это подтвердили в Белом доме. Обстреляны как минимум 11 объектов в Каракасе - как военные, так и гражданские, в том числе и газотранспортная инфраструктура.

Президент Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. Вооруженные силы развернуты для защиты суверенитета страны. Цель нападения не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, попытка силой сломить политическую независимость страны, заявили в МИД Венесуэлы. Американские власти подтвердили, что военная операция в Венесуэле продолжается. В Каракасе слышен гул военных самолетов.

В некоторых районах города произошло отключение электроэнергии, особенно коснулось это южной части Каракаса. В венесуэльской столице была замечена бронетехника. На улицах царит хаос, люди массово покидают город.

