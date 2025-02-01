СМИ: США возобновили поставки оружия и военной техники Украине

Соединенные Штаты приостанавливали, но уже возобновили поставки оружия и военной техники Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ссылаясь на четыре источника, агентство уточнило, что эти поставки были восстановлены в прошедшие выходные дни. Согласно сведениям, полученным Reuters, нынешнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом первоначально рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Киеву.