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СМИ: США возобновили поставки оружия и военной техники Украине
Соединенные Штаты приостанавливали, но уже возобновили поставки оружия и военной техники Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ссылаясь на четыре источника, агентство уточнило, что эти поставки были восстановлены в прошедшие выходные дни. Согласно сведениям, полученным Reuters, нынешнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом первоначально рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Киеву.
В публикации говорится, пишет БЕЛТА, что в американской администрации идут споры относительно объемов передачи Украине вооружений из американских арсеналов.