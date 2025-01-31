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СМИ: Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Как следует из публикации, Трамп выразил надежду на то, что по итогам таких контактов удастся достичь чего-то значительного, не пояснив при этом, что конкретно он имеет в виду. По данным Reuters, Трамп также заявил о "серьезных дискуссиях" между РФ и США.
Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов, однако соответствующих запросов от Вашингтона не поступало, пишет БЕЛТА.