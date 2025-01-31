СМИ: Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как следует из публикации, Трамп выразил надежду на то, что по итогам таких контактов удастся достичь чего-то значительного, не пояснив при этом, что конкретно он имеет в виду. По данным Reuters, Трамп также заявил о "серьезных дискуссиях" между РФ и США.