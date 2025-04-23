СМИ: ВВС Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боеготовности

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Военно-воздушные силы (ВВС) Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам. К выполнению боевых задач могут быть привлечены закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса воздух - земля Scalp дальностью свыше 300 км.

Боеготовность авиации на индийских военных аэродромах усилена ввиду и неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих, которые происходили в ночь на 5 мая в восьми секторах на всей линии контроля в Кашмире, отмечает издание.