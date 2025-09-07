СМИ заявили, что Трамп готовится к возможным переговорам с Председателем КНР

Президент США Дональд Трамп и его команда тихо готовятся к возможной встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры могут состояться в октябре в Южной Корее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, об этом сообщает CNN.

На данный момент ведутся серьезные обсуждения возможности проведения двусторонней встречи, однако конкретных планов пока нет. Телеканал напомнил, что в ходе телефонного разговора в августе 2025 года китайский лидер пригласил Трампа и его супругу посетить Поднебесную, на что президент США ответил взаимностью, хотя даты не были определены.