Снегопад обрушился на Москву

На Москву обрушился снегопад. За ночь выпала месячная норма осадков. К утру снежный покров достиг 12 см - такого количества снега в конце апреля не было уже полвека.

Стихия выворачивает с корнем деревья. Пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Затруднено движение трамваев. Электрички ходят с опозданием, временно прекращалось движение поездов в метро.

В аэропорту Внуково отложены несколько вылетов. Около 50 поселков Московской области остались без света из-за обрыва проводов на ЛЭП. Из-за метели и плохой видимости на трассе в Подмосковье погибли 2 человека.