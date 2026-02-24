Снегопады парализовали северо-восток США

Северо восток США уже третий день живет в условиях снежной бури, которая парализовала привычный уклад жизни: закрыты школы, суды и даже штаб квартира ООН, нарушена работа транспорта, сотни тысяч людей остаются без света и тепла.

На фоне заявлений о "передовой инфраструктуре" именно этот шторм стал наглядной проверкой того, как на самом деле работает американская система в условиях реального кризиса.

Во власти стихии

Природа проверяет Запад на прочность - экзамен на грани провала. Уже третий день северо-восток США находится во власти стихии: регион накрыла снежная буря такой силы, что синоптики без колебаний окрестили ее исторической. Но куда громче звучит не метеорологический термин, а вывод, который делают миллионы людей внутри и за пределами страны: передовая технологическая держава не справляется с обычной, пусть и экстремальной зимой, фиксируются дефицит базовой снегоуборочной техники и критическая нехватка кадров.

На фоне сложных погодных условий в семи штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Фактически привычный уклад жизни оказался парализован: введены запреты и жесткие ограничения на перемещение транспорта. Проблемы и с авиасообщением: отменены около 10 тыс. авиарейсов, еще 17 тыс. - задержаны.

Более 500 тыс. домохозяйств и предприятий остались без света, в отдельных округах Массачусетса и прибрежных районах без электричества и вовсе оказались до двух третей жителей. Стихия коснулась и работы общественных мест. Нью-Йорк закрыл все государственные школы, в Бостоне отменены очные классы, в Филадельфии перешли на дистанционный формат. Приостановили работу и такие ключевые административные объекты, как штаб-квартира ООН. В Нью-Йорке на день бури приостановили работу все городские суды, публичные библиотеки и общественные парки. В Бостоне закрыли ратуши, все муниципальные здания, городские библиотеки и центры для молодежи и семей, то есть фактически весь административный и значительная часть общественного сектора - на паузе.

На третий день бури стало ясно, что проблема носит не только погодный, но и инфраструктурный характер. Муниципальные и дорожные службы заявляют о выведении на линии тысяч единиц снегоуборочной техники. Вместе с тем, на федеральном уровне фиксируется устойчивая нехватка персонала: в ряде транспортных ведомств штат водителей снегоуборочной техники недоукомплектован на 20-30 %. Работники коммунальных служб перешли на 12-часовой график.

Однако при высоте снега до 60-90 см и порывистом ветре этого недостаточно для своевременной очистки всех улиц и трасс. Приоритет отдается межштатным шоссе, основным городским магистралям и подъездам к больницам, в результате чего второстепенные дороги, жилые кварталы и небольшие населенные пункты остаются неочищенными по двое суток и более. К расчистке улиц привлечена Нацгвардия.