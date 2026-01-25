3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Снежный шторм в США: американцы столкнулись с экстремальными погодными условиями
Автор:Редакция news.by
Аномальные погодные условия в США: 7 человек погибли в результате снежной бури и сильных морозов. Из-за сложных метеоусловий на северо-востоке и юге страны около миллиона потребителей остались без электричества.
В некоторых городах отключения могут продлиться несколько дней. Более полутора десятков штатов объявили режим чрезвычайного положения.
Национальный аэропорт Вашингтона закрыт, все рейсы отменены. Школы Нью-Йорка переведены на дистанционное обучение, в американской столице десятки учебных заведений закрыты. Приостановили работу и большинство общественных мест.