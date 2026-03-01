Сообщается о новых взрывах в районе аэропорта Дубая. Один из терминалов был поврежден ракетным обстрелом. Есть пострадавшие. В небе видны следы работы ПВО.

Очевидцы уверяют, что очень сильные взрывы гремят прямо над головами людей. Ранее стало известно об ударах и по аэропорту Абу-Даби.

Корреспондент "Первого информационного" Дарья Рачко находится в Дубае - у нее самая оперативная информация о ситуации в городе.

Еще с вечера 28 февраля начали приходить СМС о том, чтобы люди оставались там, где безопасно. Потом еще были экстренные сообщения: "Немедленно ищите укрытие в ближайшем охраняемом здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых площадок".

В отелях есть и бомбоубежище, куда тоже можно спуститься. Ночью беспилотник ударил по международному аэропорту Дубая. Сотрудников оттуда сразу эвакуировали. Сообщается, что 4 человека пострадали. Им сразу оказали медицинскую помощь. Сообщается также, что в одном из залов произошло незначительное повреждение в результате инцидента - ситуация была быстро локализована. В столице ОАЭ ночью в результате серии ударов по аэропорту как минимум 1 человек погиб и 7 ранены.

Кроме того, ночью дрон ударил по пятизвездочному отелю-башне, известному как "Парус", возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Бьют по достопримечательностям Дубая. Накануне это был знаменитый отель на Пальме Джумейра. Сегодня ночью заметили беспилотники и ракеты над Бурдж-Халифой. Взрывы были слышны в городе всю ночь.