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Сорвал бейдж: британский дипломат напал на журналистов в московском Внуково
Дипломатический скандал разгорелся в московском Внуково. Советник-посланник посольства Великобритании в России Томас Додд весьма грубо повел себя с журналистами.
Представители СМИ попытались задать ему и другим британским дипломатам вопросы, но вместо ответа Додд сначала сорвал бейдж с одного из журналистов, а затем толкнул девушку с микрофоном.
В МИД России выступили с жесткой критикой в адрес Томаса Додда. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как наглядную демонстрацию текущего состояния британского общества и его отношения к фундаментальным ценностям, включая свободу слова и плюрализм СМИ. Дипломат подчеркнула полное отсутствие понимания британской стороной принципов безопасности журналистов и уважения к профессии. Посольство Великобритании в России пообещало изучить обстоятельства инцидента.
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