Сорвал бейдж: британский дипломат напал на журналистов в московском Внуково

Дипломатический скандал разгорелся в московском Внуково. Советник-посланник посольства Великобритании в России Томас Додд весьма грубо повел себя с журналистами.

Представители СМИ попытались задать ему и другим британским дипломатам вопросы, но вместо ответа Додд сначала сорвал бейдж с одного из журналистов, а затем толкнул девушку с микрофоном.