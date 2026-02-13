Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сотрудники Лувра украли около 10 млн евро

Французский Лувр снова терпит убытки. На этот раз "ограбили" музей сами сотрудники.

По данным местных СМИ, они разработали аферу и проводили экскурсии в обход кассы по завышенным ценам. Ущерб музею оценили более чем в 10 млн евро.

Следствие установило, что схема работала на протяжении нескольких лет. В деле фигурируют 9 человек, включая сотрудников Лувра, экскурсоводов и организатора сети. Уточняется, что чаще всего аферисты наживались на туристах из Китая.

