Сотрудники Лувра украли около 10 млн евро

Французский Лувр снова терпит убытки. На этот раз "ограбили" музей сами сотрудники.

По данным местных СМИ, они разработали аферу и проводили экскурсии в обход кассы по завышенным ценам. Ущерб музею оценили более чем в 10 млн евро.