Соцопрос: Лишь 34 % поляков считают, что могут влиять на ситуацию в стране

К полякам, наконец, пришло понимание, что они в своей стране ничего не решают.

По данным проведенного соцопроса, только 34 % граждан считают, что могут влиять на ситуацию в Польше. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в ноябре 2023-го, это на 20 процентных пунктов меньше. Наименьшее чувство влияния на национальные дела испытывают такие социально уязвимые категории граждан, как домохозяйки и пенсионеры (21 % и 25 % соответственно). Есть расхождения и в зависимости от политических взглядов. Наибольшее чувство отчуждения от государственных решений зафиксировано среди сторонников Конфедерации польской короны (таких 77 %) и Конфедерации свободы и независимости (таких 63 %).