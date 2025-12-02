Спецпосланник Трампа встретился с Путиным

2 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа. Стива Уиткоффа сопровождал зять американского президента Кушнер, который активно участвует в урегулировании украино-российского конфликта.

Накануне американцы обсудили мирный план с украинской делегацией в Майами. Участники консультаций не спешат знакомить публику с подробностями предварительных, сугубо технических переговоров. Поэтому и не ясно, какие изменения на сегодня претерпел документ, в котором первоначально насчитывалось 28 пунктов. Известно лишь, что Европа заставляет Зеленского отвергнуть пункты о территориальных уступках и принятии внеблокового статуса Украины.

Владимир Путин, президент России:

"У них (Европы - прим. ред.) нет мирной повестки, они же на стороне войны. Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, эти изменения направлены только на одно - на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс".

Путин отметил, что Европа подобными изменениями пытается выдвинуть требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми.

"Тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса", - добавил он.

Путин прокомментировал ход и перспективы мирных переговоров - еще до встречи с представителями официального Вашингтона.

После встречи в Кремле Уиткофф собирается в одну из европейских столиц, где у него пройдут переговоры с Зеленским. Официальный Киев надеется, что вскоре Трамп готов будет принять Зеленского для окончательного согласования уже не технических, но политических аспектов соглашения.

Как только станет известно об этой аудиенции, можно будет говорить, что мирный процесс вступил в решающую стадию - правда, для этого Украине еще предстоит пойти на довольно серьезные уступки.