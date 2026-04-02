Спустя полвека: НАСА успешно запустило корабль Orion к Луне с 4 астронавтами на борту
Впервые за полвека люди летят к Луне - НАСА успешно запустило в космос корабль Orion с 4 астронавтами на борту. Почему же не летали полвека? Штаты обогнали Советский Союз в космической гонке, сократили финансирование, не захотели рисковать астронавтами и сменили приоритеты на орбитальные шаттлы и работу на МКС. Сейчас эпоха лунных экспедиций возвращается.
Таких миссий не было 50 лет. "Аполлон-17" в 1972 году поставил точку в лунных экспедициях, тогда экипаж провел три выхода на поверхность. Провел там в целом 22 часа - это абсолютный рекорд программы.
Ходило много версий о постановочных съемках высадки на Луну, которые впоследствии были опровергнуты. Так, американцы передали советской стороне часть лунного грунта. Его изучили в Академии наук и подтвердили лунное происхождение.
И вот НАСА сообщило, что Artemis II готов снова открыть эпоху лунных экспедиций. Времени мало: Китай планирует собственную пилотируемую высадку к 2030 году, а Москва и Пекин прорабатывают проект Международной лунной научной станции.
Изначально НАСА планировало потратить около 28 млрд долларов на всю программу Artemis, однако к 2025 году общие расходы превысили 93 млрд. Амбиции и ставки чрезвычайно высоки.
Дональд Трамп, президент США:
"Мои сограждане американцы, добрый вечер. Позвольте мне начать с поздравления команды НАСА и наших отважных астронавтов с успешным запуском Artemis II. Это было что-то невероятное".
Первоначально запуск должен был состояться 8 февраля, но был перенесен из-за обнаруженной во время репетиции заправки утечки жидкого водорода из трубопровода подачи топлива в ракету. Впрочем, и этот старт проблемы не миновали.
Джаред Айзекман, администратор НАСА:
"На 51-й минуте космического полета на корабле Orion возникли проблемы со связью, что привело к временной частичной потере связи. Наши сигналы экипаж слышал, но мы не могли слышать их ответы в течение некоторого периода. С самим транспортным средством проблем не возникло. Связь с экипажем была восстановлена".
Согласно программе, полет к Луне и ее облет должны занять около 4 дней, при этом минимальное расстояние до поверхности обратной стороны спутника составит около 6,5 тыс. км.
Факт
Высаживаться 4 астронавты не планируют, такое произойдет только в 2028 году.
Спустя 6 дней Orion вернется в земную атмосферу на скорости около 40 тыс. км/ч и приводнится в Тихом океане у калифорнийских берегов, где его подберет один из десантных кораблей ВМС США типа "Сан-Антонио".
Если все пройдет по плану, на очереди миссия Artemis III - строительство базы на Луне. На проект собираются выделить 20 млрд долларов.