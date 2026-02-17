3.72 BYN
США блокируют производство Patriot в Европе
Автор:Редакция news.by
Вашингтон отказался предоставить лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot на территории Европы, несмотря на обещания. Об этом пожаловался Зеленский.
По его словам, Украина еще годы назад предлагала наладить такое производство как на собственной территории, так и совместно с партнерами по НАТО в регионе, включая Польшу и Румынию. В Киеве добавили, что это могло бы значительно усилить военный потенциал не только Украины, но и всего европейского континента. Однако США в итоге не пошли на этот шаг.
Фото армии США