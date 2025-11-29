США блокируют воздушное пространство Венесуэлы

Напряжение между Вашингтоном и Каракасом значительно возросло. Американский президент заявил о закрытии над Венесуэлой и вблизи страны воздушного пространства.

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий. В свою очередь в Венесуэле с конца августа действует всенародная мобилизация.