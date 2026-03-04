США готовят курдское восстание в Иране - CNN

США готовят курдское восстание в Иране, сообщает CNN. Курдская оппозиция может участвовать в наземной операции в Иране в ближайшие дни. ЦРУ, как утверждается, работает над вооружением этих сил с целью разжигания народного восстания.

Иранские курдские формирования насчитывают несколько тысяч человек и расположены вдоль ирано-иракской границы. С начала конфликта несколько из них выступили с заявлениями об активных действиях, а также призывали иранские вооруженные силы к дезертирству.