3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
США готовят курдское восстание в Иране - CNN
Автор:Редакция news.by
США готовят курдское восстание в Иране, сообщает CNN. Курдская оппозиция может участвовать в наземной операции в Иране в ближайшие дни. ЦРУ, как утверждается, работает над вооружением этих сил с целью разжигания народного восстания.
Иранские курдские формирования насчитывают несколько тысяч человек и расположены вдоль ирано-иракской границы. С начала конфликта несколько из них выступили с заявлениями об активных действиях, а также призывали иранские вооруженные силы к дезертирству.