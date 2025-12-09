США и Австралия наращивают совместное производство средств поражения

США и Австралия работают над совместным производством гиперзвуковых крылатых ракет, а также авиационных ракет и торпед. Об этом заявил глава Пентагона Хегсет.

Он добавил, что США также модернизируют инфраструктуру авиабаз в Австралии для расширения ротации стратегических бомбардировщиков и усиления присутствия там морской пехоты.