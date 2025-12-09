Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США и Австралия наращивают совместное производство средств поражения

США и Австралия работают над совместным производством гиперзвуковых крылатых ракет, а также авиационных ракет и торпед. Об этом заявил глава Пентагона Хегсет.

Он добавил, что США также модернизируют инфраструктуру авиабаз в Австралии для расширения ротации стратегических бомбардировщиков и усиления присутствия там морской пехоты.

По словам Хегсета, США и Австралия углубляют сотрудничество в сфере оборонной промышленности, а также управляемых средств поражения, включая совместное производство управляемых вооружений и наращивание ударных возможностей.

