США и Австралия наращивают совместное производство средств поражения
Автор:Редакция news.by
США и Австралия работают над совместным производством гиперзвуковых крылатых ракет, а также авиационных ракет и торпед. Об этом заявил глава Пентагона Хегсет.
Он добавил, что США также модернизируют инфраструктуру авиабаз в Австралии для расширения ротации стратегических бомбардировщиков и усиления присутствия там морской пехоты.
По словам Хегсета, США и Австралия углубляют сотрудничество в сфере оборонной промышленности, а также управляемых средств поражения, включая совместное производство управляемых вооружений и наращивание ударных возможностей.