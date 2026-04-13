США и Великобритания стали худшими среди развитых стран по выживаемости пациентов

Неутешительная статистика у США с Великобританией. Они оказались худшими среди развитых стран по выживаемости пациентов: на 100 тыс. человек в США умерли около 95 тыс. с предотвратимыми причинами смерти, в Соединенном Королевстве - чуть более 70 тыс.

Эти показатели в несколько раз хуже, чем у лидеров рейтинга выживаемости пациентов. На верхних строчках списка, к слову, находятся Швейцария, Южная Корея и Швеция.

Эксперты Института исследований государственной политики сравнили данные 22 стран. Оказалось, что две крупнейшие мировые экономики замыкают рейтинг там, где речь идет о базовой безопасности и эффективности медицины.

