США и Великобритания стали худшими среди развитых стран по выживаемости пациентов
Автор:Редакция news.by
Неутешительная статистика у США с Великобританией. Они оказались худшими среди развитых стран по выживаемости пациентов: на 100 тыс. человек в США умерли около 95 тыс. с предотвратимыми причинами смерти, в Соединенном Королевстве - чуть более 70 тыс.
Эти показатели в несколько раз хуже, чем у лидеров рейтинга выживаемости пациентов. На верхних строчках списка, к слову, находятся Швейцария, Южная Корея и Швеция.
Эксперты Института исследований государственной политики сравнили данные 22 стран. Оказалось, что две крупнейшие мировые экономики замыкают рейтинг там, где речь идет о базовой безопасности и эффективности медицины.