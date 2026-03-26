США исчерпали запасы высокоточного оружия, заявил Скотт Риттер

США исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он также занимал ранее должность инспектора ООН по вооружениям в Ираке.

По словам Риттера, Иран сохраняет мощные возможности применения ракет и беспилотников и отступать не намерен, в то время как у США заканчиваются дальнобойные высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты. Вместо них американские военные могут начать использовать старые свободнопадающие бомбы.