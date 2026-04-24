США истощили арсеналы, на следующую войну ракет уже не хватит - вывод экспертов
Автор:Редакция news.by
В США эксперты Центра стратегических и международных исследований заявляют: на текущую войну на Ближнем Востоке ракет хватит, а на следующую уже нет. Операция против Ирана "съела" арсеналы "Патриотов" и "Томагавков". А чтобы вернуть запасы на уровень 2024 года, потребуется от 3 до 6 лет.
Пентагон уже пересмотрел график поставок ракет союзникам. Отгрузки оружия в Европу не по контрактам задерживаются или поставлены на паузу.