США могут спровоцировать резкий рост биткоина и потрясения на крипторынке

Вашингтон продолжает свою агрессивную политику. После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, США рассматривают захват криптовалютных активов Каракаса на сумму до 60 млрд долларов.



По информации американских СМИ, венесуэльские власти могли накопить около 600 тыс. биткоинов, продавая нефть, золото и стейблкоины в обход многолетних санкций.



Если США заблокируют эти средства, из обращения исчезнет около 3 % всего мирового биткоина, что спровоцирует резкий рост его цены и потрясения на крипторынке.



Телеканал CNBC не исключает, что США могут украсть эти активы и добавить их в свой стратегический резерв.