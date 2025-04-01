США могут выслать мигрантов в Африку, Азию и Восточную Европу

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Об этом пишет РИА Новости.

"Чиновники... ищут больше мест назначений, куда они могут отправить иммигрантов, которых США хотят депортировать, а страны происхождения которых медленно их принимают или отказываются это делать", - пишет издание.