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США могут выслать мигрантов в Африку, Азию и Восточную Европу
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США могут выслать мигрантов в Африку, Азию и Восточную Европуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a447f2-d2a9-4367-80a1-a2f325286935/conversions/2b5fe291-4bf2-4abf-aac5-43eb31e6fd30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a447f2-d2a9-4367-80a1-a2f325286935/conversions/2b5fe291-4bf2-4abf-aac5-43eb31e6fd30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a447f2-d2a9-4367-80a1-a2f325286935/conversions/2b5fe291-4bf2-4abf-aac5-43eb31e6fd30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75a447f2-d2a9-4367-80a1-a2f325286935/conversions/2b5fe291-4bf2-4abf-aac5-43eb31e6fd30-xl-___webp_1920.webp 1920w
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Штатов мигрантов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Об этом пишет РИА Новости.
"Чиновники... ищут больше мест назначений, куда они могут отправить иммигрантов, которых США хотят депортировать, а страны происхождения которых медленно их принимают или отказываются это делать", - пишет издание.
Отмечается, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды.