Bloomberg: инфляция в США достигла максимума за последние 3 года

В США инфляция достигла максимума за последние 3 года и равна 3,8 %, пишет Bloomberg. Причины - подорожание продуктов питания и бензина на фоне войны с Ираном.



Также на рост инфляции повлияло увеличение стоимости аренды жилья. Эксперты предупреждают, что из-за роста цен американцы будут вынуждены сокращать свои расходы.



В ответ на это Федеральная резервная система США снова повысит процентные ставки.