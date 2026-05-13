Bloomberg: инфляция в США достигла максимума за последние 3 года

В США инфляция достигла максимума за последние 3 года и равна 3,8 %, пишет Bloomberg. Причины - подорожание продуктов питания и бензина на фоне войны с Ираном.

Также на рост инфляции повлияло увеличение стоимости аренды жилья. Эксперты предупреждают, что из-за роста цен американцы будут вынуждены сокращать свои расходы.

В ответ на это Федеральная резервная система США снова повысит процентные ставки.

