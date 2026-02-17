3.72 BYN
США не станут отказываться от давления на Тегеран
Автор:Редакция news.by
Вашингтон в спешном порядке перебросил на Ближний Восток более 50 истребителей для усиление давления на Тегеран.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что проведенные переговоры в Женеве принесли некоторый прогресс, однако Иран пока не готов признать красные линии, установленные Трампом, включая полный отказ от ядерного оружия. Было подчеркнуто: после переговоров в Швейцарии США сохраняют возможность любых действий в отношении Тегерана.