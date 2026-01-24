3.74 BYN
США обновили стратегию нацобороны
Автор:Редакция news.by
Пентагон включил в обновленную оборонную стратегию США готовность противостоять российской угрозе. Обоснований таким опасениям в документе не приводится.
Помимо прочего, ядерный российский арсенал в отчете признан крупнейшим в мире, а ядерные силы КНДР названы непосредственной угрозой Вашингтону.
В стратегии также отмечается, что Гренландия признана ключевой территорией, доступ к которой должен быть гарантирован американским военным. Что касается Ирана, в Пентагоне считают, что страна может попытаться получить ядерное оружие, используя для этого и отказ от переговоров.
США продолжат модернизацию и адаптацию их ядерных сил, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией.