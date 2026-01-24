Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США обновили стратегию нацобороны

Пентагон включил в обновленную оборонную стратегию США готовность противостоять российской угрозе. Обоснований таким опасениям в документе не приводится.

Помимо прочего, ядерный российский арсенал в отчете признан крупнейшим в мире, а ядерные силы КНДР названы непосредственной угрозой Вашингтону.

В стратегии также отмечается, что Гренландия признана ключевой территорией, доступ к которой должен быть гарантирован американским военным. Что касается Ирана, в Пентагоне считают, что страна может попытаться получить ядерное оружие, используя для этого и отказ от переговоров.

США продолжат модернизацию и адаптацию их ядерных сил, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией.

