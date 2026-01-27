США официально вышли из Парижского соглашения по климату

Как сообщили в секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата, решение вступило в силу 27 января - ровно через год после того, как администрация президента Дональда Трампа направила соответствующее уведомление в ООН, передает Казинформ со ссылкой на DW.

Указ о выходе из соглашения Дональд Трамп подписал в день своей инаугурации в январе 2025 года. Парижское соглашение направлено на ограничение глобального потепления и снижение рисков наиболее разрушительных последствий изменения климата.

Выход из договора означает, что США больше не считают себя связанными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов. Американская сторона также прекращает участие в международных климатических конференциях. Кроме того, решение может привести к сокращению финансирования программ помощи наименее развитым странам в сфере адаптации к изменению климата и защиты от его последствий.

США являются вторым по величине источником выбросов парниковых газов в мире после Китая. По оценкам ООН, при сохранении нынешней глобальной климатической политики средняя температура на планете к концу XXI века может вырасти примерно на 2,8 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным международных организаций, выход США из соглашения способен увеличить этот показатель примерно на 0,1 градуса.

Решение Вашингтона вызвало критику со стороны экологических организаций. Глава Greenpeace Deutschland Мартин Кайзер назвал выход США "геополитическим поджогом" международного правопорядка и заявил, что он отвечает интересам нефтегазовой отрасли. По его словам, Европе следует укреплять новые альянсы для продолжения климатической политики, а отказ от климатических целей стал бы "неверной реакцией" и "капитуляцией".

Это уже второй выход США из Парижского климатического соглашения при Дональде Трампе. В период его первого президентского срока Соединенные Штаты также покидали договор, однако при администрации Джо Байдена вновь присоединились к нему.