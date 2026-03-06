США отказались принимать беженцев с Ближнего Востока

США демонстративно отказываются принимать беженцев с Ближнего Востока: глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что никаких планов по приему новой волны мигрантов нет, и ответственность лежит на странах региона.

Пит Хегсет, министр войны США:

"Думаю, можно с уверенностью сказать, что планов по приему новой волны беженцев с Ближнего Востока в Соединенные Штаты Америки нет. Как президент уже давно отмечал, в регионе есть много стран, способных оказать подобную поддержку в случае необходимости".