3.73 BYN
2.90 BYN
3.39 BYN
США открыто вступили в игру: что означает приезд Вэнса в Будапешт
Парламентские выборы в Венгрии, назначенные на 12 апреля, стремительно превращаются из рядового электорального события в политическое столкновение, за которым следит вся Европа. Ведь эти выборы могут определить не только внутренний курс страны, но и будущую западную политическую архитектуру.
Повестка достаточно насыщенная. Разворачивается целая международная битва. В Будапешт прибыл Вэнс и выступал вместе с Виктором Орбаном. Говорил очень много, в том числе и о нынешней выборной кампании. Сделал ряд громких заявлений. США не остались в стороне, так как, в принципе, не остался в стороне и Брюссель. О чем говорит приезд Вэнса в Будапешт накануне выборов? Своим мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.
"Приезд Вэнса говорит о том, что Штатам необходима политическая перенастройка Европейского союза в республиканском ключе. Это традиционно для трампистов, для республиканцев. И здесь нужно понимать, что в свое время либеральные элиты Европейского союза практически открыто противодействовали Трампу на выборах. И по этой причине Джей Ди Вэнс, который ранее на Мюнхенской конференции по безопасности очень резко и негативно отзывался о Европейском союзе и европейских институтах, сейчас продолжает эту линию, поддерживая своих сторонников, сторонников Трампа, конкретно Орбана на выборах", - рассказал аналитик.
Что касается Венгрии, то визит Вэнса показывает, что сегодня выигрывает тот, кто успешно работает с повесткой противодействия вмешательству во внутренние дела, уточнил Анатолий Бояшов. "Сама по себе повестка используется не только Орбаном, она используется и оппозицией. Вот сейчас такое время, когда в мире идут войны, и в это время вмешательство во внутренние дела становится своего рода тоже нормой. И тот, кто лучше справляется с этим, тот, кто выстраивает лучше международные связи, тот и выигрывает выборы", - подытожил эксперт.