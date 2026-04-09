США открыто вступили в игру: что означает приезд Вэнса в Будапешт

Парламентские выборы в Венгрии, назначенные на 12 апреля, стремительно превращаются из рядового электорального события в политическое столкновение, за которым следит вся Европа. Ведь эти выборы могут определить не только внутренний курс страны, но и будущую западную политическую архитектуру.

Повестка достаточно насыщенная. Разворачивается целая международная битва. В Будапешт прибыл Вэнс и выступал вместе с Виктором Орбаном. Говорил очень много, в том числе и о нынешней выборной кампании. Сделал ряд громких заявлений. США не остались в стороне, так как, в принципе, не остался в стороне и Брюссель. О чем говорит приезд Вэнса в Будапешт накануне выборов? Своим мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"Приезд Вэнса говорит о том, что Штатам необходима политическая перенастройка Европейского союза в республиканском ключе. Это традиционно для трампистов, для республиканцев. И здесь нужно понимать, что в свое время либеральные элиты Европейского союза практически открыто противодействовали Трампу на выборах. И по этой причине Джей Ди Вэнс, который ранее на Мюнхенской конференции по безопасности очень резко и негативно отзывался о Европейском союзе и европейских институтах, сейчас продолжает эту линию, поддерживая своих сторонников, сторонников Трампа, конкретно Орбана на выборах", - рассказал аналитик.