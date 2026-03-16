США перебрасывают дополнительные самолеты на Ближний Восток

Пентагон усиливает свою группировку для войны с Ираном. ВВС США перебросили на авиабазу Лейкенхит в Британии эскадрилью из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II для последующей отправки на Ближний Восток.

Предполагается, что они могут быть размещены на авиабазе Овда в Израиле. Там уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Кроме того, три американских самолета-заправщика KC-135 прибыли в Румынию также для дальнейшей переброски на Ближний Восток.