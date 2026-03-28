США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток. Центральное командование сообщило о прибытии в регион десантного корабля. На борту - 3,5 тысячи морпехов.

Ранее сообщалось, что к отправке в зону конфликта готовится авианосец ВМС США "Джордж Буш" для участия в операции против Ирана. Параллельно в Вашингтоне обсуждают возможное развитие военного сценария.

Wall Street Journal со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе сообщает о подготовке наземной операции. В Тегеране дают понять, что к уступкам не готовы.

