США перехватили в Индийском океане танкер
Автор:Редакция news.by
В Индийском океане Соединенные Штаты перехватили танкер, предположительно действовавший в нарушение санкционного режима Вашингтона.
Согласно публикации Пентагона в одной из социальных сетей, американцы отслеживали и преследовали танкер по пути "из Карибского бассейна в Индийский океан". В заявлении не приводятся какие-либо подробности относительно перехваченного судна.
Ранее США уже перехватывали нефтяные танкеры, ссылаясь на перевозку ими венесуэльской нефти.