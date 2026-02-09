Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США перехватили в Индийском океане танкер

В Индийском океане Соединенные Штаты перехватили танкер, предположительно действовавший в нарушение санкционного режима Вашингтона.

Согласно публикации Пентагона в одной из социальных сетей, американцы отслеживали и преследовали танкер по пути "из Карибского бассейна в Индийский океан". В заявлении не приводятся какие-либо подробности относительно перехваченного судна.

Ранее США уже перехватывали нефтяные танкеры, ссылаясь на перевозку ими венесуэльской нефти.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Индийский океанзахват