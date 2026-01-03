США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге обвинения в "наркотерроризме"

Без суда и следствия. Мадуро и его жена, похищенные в Венесуэле, обвиняются в "наркотерроризме". Как сообщает телеканал ABC, Николаса Мадуро переправляют в Нью-Йорк, где он, предположительно, будет ожидать суда. Генпрокурор США Памела Бонди заявила, что им уже предъявлены обвинения.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были обвинены в Южном округе Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов. Вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах