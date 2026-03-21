США предъявили странам Персидского залива финансовый ультиматум

Администрация Трампа предъявила странам Персидского залива финансовый ультиматум. За продолжение или прекращение боевых действий против Ирана Вашингтон требует от монархий региона суммы, исчисляемые триллионами долларов. Об этом заявил в эфире "Би-би-си Арабик" оманский журналист.

По его сведениям, американская сторона фактически перевела военную поддержку на коммерческие рельсы, предложив союзникам оплатить участие армии США в региональном конфликте. Квоты следующие: продолжение войны обойдется в 6 трлн долларов, а прекращение - в 2 раза меньше.