США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАР

Польша войдет в число "Большой двадцатки", сообщил госсекретарь США Марко Рубио. В декабре 2026 года Варшава примет участие в саммите лидеров объединения в Майами.

Приглашение на встречу Варшава получила еще в сентябре. По сообщениям СМИ, Польша займет место ЮАР на фоне критики со стороны Вашингтона. Африканский город Претория обвиняют в нарушении прав белого населения в стране. Это беспрецедентный случай в истории блока.