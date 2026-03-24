США пригрозили ЕС лишением поставок СПГ

Европейский союз рискует лишиться поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в разгар острого энергетического кризиса, если не выполнит условия торгового соглашения, подписанного в августе 2025 года. Такое предупреждение сделал постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер.

Дипломат прямо связал перспективы энергоснабжения Европы с ратификацией соглашения, которое предусматривает обложение всего европейского экспорта в США тарифами в 15 %.

Паздер предупредил, Евросоюз столкнется с серьезными последствиями, если Европарламент в третий раз отложит ратификацию или попытается добавить в документ дополнительные оговорки.

Постпред США подчеркнул, Америка по-прежнему заинтересована в ведении бизнеса с Европой, но условия могут стать значительно менее выгодными, да и американские энергоресурсы могут быть перенаправлены на другие рынки.

