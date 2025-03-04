США приостановили военную помощь Киеву

США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает СМИ со ссылкой на Белый дом.

Заморожено также вооружение, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши на сумму, превышающую 1 млрд долларов. Трамп распорядился прекратить предоставление сотен миллионов долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая направлена на самостоятельную закупку военной техники и боеприпасов Киевом. Как сообщает The Washington Post, США также рассматривают вариант сокращения обмена с Украиной разведданными и обучения военнослужащих ВСУ.

Все это стало ответом на поведение Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме. Как отметил вице-президент США, Зеленский продемонстрировал явное нежелание участвовать в урегулировании украинского конфликта и выказал неуважение американскому руководству, показывая чувство собственной значимости. Вэнс также отметил, что в Белом доме могут не обращать на все это внимание, но сделать это невозможно, ведь Трамп поставил четкую цель - разрешить украинский кризис.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Трамп хочет, чтобы убийства прекратились. И я думаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский и президент Путин сели за стол переговоров, и именно в этом, в конечном счете, и заключается причина разрыва. Мне абсолютно все равно, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то еще, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и его президента. В этом и заключается реальный провал, я думаю, что Зеленский еще не дошел до этого, и, честно говоря, думаю, что и сейчас не дошел, но я думаю, что в конце концов он дойдет, он должен".